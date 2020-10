Caso Robinho, il presidente del Santos: “Niente rescissione se verrà assolto in appello” (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Robinho? Se verrà assolto in appello non vedo perché non dovrebbe tornare con noi, ma se la condanna venisse confermata il contratto, che al momento è da considerarsi sospeso, verrebbe rescisso“. Lo ha dichiarato il presidente del Santos, Orlando Rollo, in merito alla situazione contrattuale di Robinho dopo le polemiche esplose per la condanna in primo grado della giustizia italiana con l’accusa di violenza sessuale. “Questo tipo di crimini sono un abominio ma bisogna attendere che la giustizia italiana faccia il suo corso prima di valutare” ha concluso il patron del club brasiliano. Leggi su sportface (Di giovedì 22 ottobre 2020) “? Se verràin appello non vedo perché non dovrebbe tornare con noi, ma se la condanna venisse confermata il contratto, che al momento è da considerarsi sospeso, verrebbe rescisso“. Lo ha dichiarato ildel, Orlando Rollo, in merito alla situazione contrattuale didopo le polemiche esplose per la condanna in primo grado della giustizia italiana con l’accusa di violenza sessuale. “Questo tipo di crimini sono un abominio ma bisogna attendere che la giustizia italiana faccia il suo corso prima di valutare” ha concluso il patron del club brasiliano.

