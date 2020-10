“Casa e soldi per chi si trasferisce a Santo Stefano di Sessanio”: la proposta del comune abruzzese finisce sulla Cnn (Di giovedì 22 ottobre 2020) Allettante proposta giunge dall’Abruzzo, tanto da far incuriosire anche i colleghi della Cnn. Chiunque voglia trasferirsi Santo Stefano di Sessanio – borgo incantato che si trova alle falde del Gran Sasso, nell’Aquilano, divenuto noto alcuni fa per il progetto dell’albergo diffuso – e viverci, avviandone un’attività, riceverà una casa in affitto a un prezzo simbolico e alcune decine di migliaia di euro. L’iniziativa, lanciata dal comune di Santo Stefano di Sessanio, è rivolta a persone da 18 a 40 anni. E il caso finisce sulla Cnn che ricorda come il paesino sia abitato da appena 115 persone, solo 20 delle quali con meno di 13 anni. “Sapete già come funziona: ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 22 ottobre 2020) Allettantegiunge dall’Abruzzo, tanto da far incuriosire anche i colleghi della Cnn. Chiunque voglia trasferirsidi Sessanio – borgo incantato che si trova alle falde del Gran Sasso, nell’Aquilano, divenuto noto alcuni fa per il progetto dell’albergo diffuso – e viverci, avviandone un’attività, riceverà una casa in affitto a un prezzo simbolico e alcune decine di migliaia di euro. L’iniziativa, lanciata daldidi Sessanio, è rivolta a persone da 18 a 40 anni. E il casoCnn che ricorda come il paesino sia abitato da appena 115 persone, solo 20 delle quali con meno di 13 anni. “Sapete già come funziona: ...

giord97 : @fo1984 @MagnumOlly @lorepregliasco A sto giro purtroppo si dovrà scegliere, non ci potranno essere soldi a pioggia… - giacomogc270968 : @fuoridalcorotv @mariogiordano5 Buonasera perché non mi da una mano...? Dato che vivo in auto con un cane piccolo d… - psycholuvie : @G0DBANGYEDAM manifesting il pacco domani a casa tua dopo che ti hanno ridato i soldi - yourdreamglow : @haneulinka @BT21_ Io vorrei avere i soldi per comprarmi la casa e certe cose???????? - Sassolinidimart : Carissimi tifosi, Voi restate a casa a pagare il canone...che, con i vostri soldi, in giro ci andiamo noi! -

Ultime Notizie dalla rete : “Casa soldi SNAI – Champions League: Juve ok in UcrainaLazio, Immobile regge il duello con Haaland Fortune Italia