Bayern Monaco, Muller attacca l'Atletico: «Sono i teppisti d'Europa»

Nella partita tra Bayern Monaco e Atletico Madrid, si è udita una frase di Muller contro gli spagnoli «Mi prendi in giro? Stiamo giocando contro i teppisti d'Europa e tu mi dai il giallo per questo intervento», lo sfogo di Thomas Muller al 20′ di Bayern Monaco-Atletico Madrid (4-0) per un'ammonizione ricevuta. L'esclamazione del calciatore tedesco, nei confronti dell'arbitro Oliver, si è udita distintamente anche a causa dell'assenza dei tifosi sugli spalti dell'Allianz Stadium.

