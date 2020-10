Zlatan, il re del campionato (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Fiore all’occhiello della quarta giornata della Serie A 2020/21 è stato il derby della Madonnina.La stracittadina milanese ha avuto un sapore diverso per le due squadre coinvolte, a partire dai giorni di avvicinamento alla gara. Se da un lato l’Inter ha dovuto fare i conti con le assenze derivanti dall’epidemia, dall’altro c’era un giocatore che aveva appena vinto la sua sfida con il virus e si apprestava ad affrontare quella con il suo passato nerazzurro. Parliamo di Zlatan Ibrahimovic, MVP di giornata in entrambi i match disputati in questo campionato, determinante anche nella partita più attesa, con una doppietta. La quarantena dovuta al Covid non ha avuto alcuna ripercussione sulla forma fisica dello svedese, in linea con quella palesata alla prima giornata, da Top della Serie A, facendo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Fiore all’occhiello della quarta giornata della Serie A 2020/21 è stato il derby della Madonnina.La stracittadina milanese ha avuto un sapore diverso per le due squadre coinvolte, a partire dai giorni di avvicinamento alla gara. Se da un lato l’Inter ha dovuto fare i conti con le assenze derivanti dall’epidemia, dall’altro c’era un giocatore che aveva appena vinto la sua sfida con il virus e si apprestava ad affrontare quella con il suo passato nerazzurro. Parliamo diIbrahimovic, MVP di giornata in entrambi i match disputati in questo, determinante anche nella partita più attesa, con una doppietta. La quarantena dovuta al Covid non ha avuto alcuna ripercussione sulla forma fisica dello svedese, in linea con quella palesata alla prima giornata, da Top della Serie A, facendo ...

