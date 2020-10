Zevi a Calenda: primarie di coalizione, con M5S niente accordi (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Roma – “Carlo, questi 5 mesi, ammesso che siano 5, ci servono a costruire il programma e la squadra, perche’ dobbiamo essere una squadra. E per discutere con la citta’. Per quanto mi riguarda – da libero cittadino – concordo con te: primarie di coalizione e nessun accordo coi 5 Stelle. Ok?”. Cosi’ Tobia Zevi si rivolge a Carlo Calenda su Twitter. Leggi su romadailynews (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Roma – “Carlo, questi 5 mesi, ammesso che siano 5, ci servono a costruire il programma e la squadra, perche’ dobbiamo essere una squadra. E per discutere con la citta’. Per quanto mi riguarda – da libero cittadino – concordo con te:die nessun accordo coi 5 Stelle. Ok?”. Cosi’ Tobiasi rivolge a Carlosu Twitter.

Ninamimi85 : @paola_valori Qua secondo me Calenda è un Cavallo di Troia e all'ultimo ce la mettono in quel posto Co Zevi! - ninocortesi : RT @ninocortesi: Il Pd presenta come candidati a Sindaco di Roma: Calenda che non è del Pd, Cirinnà, Fassina, Zevi, Ciani, Caudo, Magi, Cia… - ninocortesi : Il Pd presenta come candidati a Sindaco di Roma: Calenda che non è del Pd, Cirinnà, Fassina, Zevi, Ciani, Caudo, Ma… - tobiazevi : Il Pd #Roma ieri sera ha ufficializzato le primarie per il sindaco. È un'ottima notizia per la città. Ho provato a… - alcinx : RT @formichenews: Calenda, il Recovery Plan e le primarie a Roma Lo spillo di Tobia Zevi -

