“Volevo lui al GF Vip” Poi è saltato tutto | Alfonso Signorini lo confessa solo ora

Alfonso Signorini confessa: Morgan doveva entrare nella Casa del GF Vip. Il conduttore del reality di Canale 5 si è così espresso durante Casa Chi e ha svelato di aver contattato l'ex compagno di Asia Argento per partecipare al programma. Tuttavia alla fine il conduttore avrebbe cambiato idea, convinto che la dialettica di Morgan sarebbe stata sacrificata dai tempi televisivi. "Avrei voluto avere Morgan al GF Vip – ha confessato Signorini -. Ci siamo incontrati, è stato un incontro molto interessante perché secondo me lui è un artista geniale, mi sarebbe piaciuto averlo nella Casa e penso che avrebbe fatto piacere anche a lui, ma poi ho pensato che avrei dovuto limitare la sua dialettica, perché lui è un fiume in piena, sacrificandola ai tempi televisivi."

