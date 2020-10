Spostamenti e autocertificazioni | i dubbi di Pannarano | “isola” sannita circondata dall’Irpinia

thisoath_ : Quindi ora tornano anche le autocertificazioni per gli spostamenti? Oleee torniamo indietro - Alien1it : Tornano le FAMIGERATE AUTOCERTIFICAZIONI. Siamo PRIGIONIERI di PAZZI DUCETTI. #Lombardia, #Campania, #Lazio... Chiu… - post_policy : RT @AlfonsoCelotto: Nessuno sentiva la mancanza di #autocertificazioni e #autodichiarazioni .... - AlfonsoCelotto : Nessuno sentiva la mancanza di #autocertificazioni e #autodichiarazioni .... - caleno24ore : @Reg_Campania , tornano le #autocertificazioni : serviranno per spostarsi tra le #province #campane . Ammessi gli s… -

Nel testo si specifica che, in tutto il territorio regionale, "dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o ...Tornerà ad essere necessaria l’autocertificazione per gli spostamenti in questi orari. Resta sempre permesso il rientro a casa. Il provvedimento resta in vigore fino al prossimo 13 novembre. Le ...