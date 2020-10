Salerno si prepara al coprifuoco | Mercatello sotto assedio

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoA partire dalle 20 di questa sera è stato effettuato un massiccio posto di blocco nella quartiere dicon più pattuglie dei carabinieri impegnate ad effettuare controlli agli automobilisti e ai centauri. Si tratta di un servizio ordinario predisposto nell’ambito dei controlli che si intensificheranno dalla giornata di domani quando nel comune capoluogo così come nel resto della Campania è stato predisposto ila partire dalle 23. Un segnale soprattutto per sentire la presenza fisica delle forze dell’ordine e per rafforzare il senso di sicurezza partecipata dei cittadini in un momento di grande confusione e preoccupazione legate all’emergenza sanitaria e alle conseguenze socioeconomiche che la stessa sta provocando in tutta la popolazione. I posti di blocco ...