Remdesivir | secondo uno studio non limita la mortalità da Covid Parlamentare Ue | “Dosi prodotte a 1 euro | Europa le acquista a 2 070”

L'8 ottobre la Commissione europea ha annunciato la firma di un accordo con la casa farmaceutica Gilead Sciences che prevede l'aggiudicazione congiunta di 500mila trattamenti del farmaco antivirale contro il Covid-19 "Veklury", il nome commerciale del Remdesivir. In sostanza, i 27 Stati membri, il Regno Unito e altri dieci Paesi associati all'Ue avranno la possibilità di acquistare direttamente il prodotto al prezzo concordato e senza ulteriori negoziati. Tuttavia, solo una settimana dopo, il 15 ottobre, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha pubblicato il rapporto dello studio Solidarity secondo cui il farmaco anticiperebbe la ripresa dei malati di cinque giorni, senza però avere impatto sulla loro mortalità.

