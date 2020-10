Navigare in un oceano di incertezza (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Al crescere della complessità si accompagna fatalmente il crescere dell’incertezza, e dovremmo imparare a gestirla. Facendo leva sull’adattabilità, che è il principale fattore di successo della nostra specie. Leggi Leggi su internazionale (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Al crescere della complessità si accompagna fatalmente il crescere dell’, e dovremmo imparare a gestirla. Facendo leva sull’adattabilità, che è il principale fattore di successo della nostra specie. Leggi

twittodarte : RT @danixsi: 'Progettare è come navigare: si impara a farlo seguendo la linea della costa e tenendola come riferimento, ma sognando di attr… - marioricciard18 : RT @LorenzoTomasin: @danimunynca85 @marioricciard18 @titofaraci @orporick Con molta abilità e molta fortuna si può attraversare il mare con… - LorenzoTomasin : @danimunynca85 @marioricciard18 @titofaraci @orporick Con molta abilità e molta fortuna si può attraversare il mare… - MarinaR8804 : RT @danixsi: 'Progettare è come navigare: si impara a farlo seguendo la linea della costa e tenendola come riferimento, ma sognando di attr… - danixsi : 'Progettare è come navigare: si impara a farlo seguendo la linea della costa e tenendola come riferimento, ma sogna… -

Ultime Notizie dalla rete : Navigare oceano Navigare in un oceano di incertezza - Annamaria Testa Internazionale Navigare in un oceano di incertezza

E, poeticamente, aggiunge che “la vita è una navigazione in un oceano di incertezze attraverso isole di certezze”. L’obiettivo, dunque, sarebbe imparare a navigare, traendo il massimo vantaggio dalle ...

Trading online: imparare a navigare nell’oceano finanziario

Milioni di neofiti si cimentano ogni anno nel mercato del trading. La maggior parte ne esce un po’ più povera, anche se molto più saggia, e senza utilizzare il potenziale che possiede. La maggioranza ...

E, poeticamente, aggiunge che “la vita è una navigazione in un oceano di incertezze attraverso isole di certezze”. L’obiettivo, dunque, sarebbe imparare a navigare, traendo il massimo vantaggio dalle ...Milioni di neofiti si cimentano ogni anno nel mercato del trading. La maggior parte ne esce un po’ più povera, anche se molto più saggia, e senza utilizzare il potenziale che possiede. La maggioranza ...