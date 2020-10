Midtjylland Atalanta 0-3 LIVE: scocca l’ora di Josip Ilicic (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Alla MCH Arena la prima giornata del gruppo D della Champions League 2020/21 tra Midtjylland e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE Alla MCH Arena, Midtjylland e Atalanta si affrontano nel match valido per la prima giornata del gruppo D della Champions League 2020/2021. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Midtjylland Atalanta 0-3 MOVIOLA 68′ Doppia sostituzione Atalanta Fuori Gomez e Muriel, dentro Pasalic e Ilicic. 65′ Punizione Atalanta Onyeka atterra Zapata; punizione per la Dea sulla destra dai 30 metri ma sul traversone di Gomez, Romero è in fuorigioco. 60′ Sostituzione Midtjylland Primo cambio della partita; esce l’evanescente Sory Kaba ed ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Alla MCH Arena la prima giornata del gruppo D della Champions League 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato e cronacaAlla MCH Arena,si affrontano nel match valido per la prima giornata del gruppo D della Champions League 2020/2021. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-3 MOVIOLA 68′ Doppia sostituzioneFuori Gomez e Muriel, dentro Pasalic e. 65′ PunizioneOnyeka atterra Zapata; punizione per la Dea sulla destra dai 30 metri ma sul traversone di Gomez, Romero è in fuorigioco. 60′ SostituzionePrimo cambio della partita; esce l’evanescente Sory Kaba ed ...

OptaPaolo : 2 - Quella tra Midtjylland e Atalanta è la prima partita di Champions League in cui hanno segnato due giocatori col… - SmorfiaDigitale : Midtjylland-Atalanta, formazioni ufficiali: non c' Ilicic, dentro Muriel - TUTTO... - UgoBaroni : RT @SkySport: Midtjylland-Atalanta 0-3 all'intervallo Segui il secondo tempo LIVE ? #MidtjyllandAtalanta Su Sky Sport Arena e Sky Sport 253… - santiagorojas4 : RT @OptaPaolo: 2 - Quella tra Midtjylland e Atalanta è la prima partita di Champions League in cui hanno segnato due giocatori colombiani (… - dade494 : RT @OptaPaolo: 2 - Quella tra Midtjylland e Atalanta è la prima partita di Champions League in cui hanno segnato due giocatori colombiani (… -