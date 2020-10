Lombardia, da lunedì 26 ottobre didattica a distanza in tutte le scuole superiori (con eccezioni) (Di mercoledì 21 ottobre 2020) In Lombardia, oltre al coprifuoco, arriva anche l’obbligo di didattica a distanza per tutte le scuole superiori. Lo ha deciso oggi il governatore Attilio Fontana con una nuova ordinanza in cui si legge che le scuole superiori devono fare in modo, dal 26 ottobre, di “assicurare il pieno svolgimento della didattica a distanza per lezioni mediante la didattica a distanza”. Questo significa che da lunedì prossimo i liceali resteranno a casa e dovranno fare lezione attraverso il computer, anche se ci sono delle eccezioni. Bollettino coronavirus 21 ottobre 2020: +15.199 positivi (+4.000 in ... Leggi su blogo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) In, oltre al coprifuoco, arriva anche l’obbligo diperle. Lo ha deciso oggi il governatore Attilio Fontana con una nuova ordinanza in cui si legge che ledevono fare in modo, dal 26, di “assicurare il pieno svolgimento dellaper lezioni mediante la”. Questo significa che da lunedì prossimo i liceali resteranno a casa e dovranno fare lezione attraverso il computer, anche se ci sono delle. Bollettino coronavirus 212020: +15.199 positivi (+4.000 in ...

