Kim Kardashian compie 40 anni L’evoluzione | tra cambi look e chirurgia scaccia insicurezze

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Una nessuna e centomila, Kim Kardashian. Il titolo pirandelliano calza a pennello alla socialité più famosa d’America, uno dei volti (e corpi) più celebri dello showbiz, che il 21 ottobre compie 40 anni. Definirla è più difficile che spiegarla: non è un’attrice, non è una modella, non è una cantante, eppure ha costruito un impero che supera i 350 milioni di dollari, seconda, in famiglia, solo alla sorella minore Kylie (il report è stato realizzato da Celebrity Net Worth, ndr). Kim Kardashian, classe 1980, festeggia 40 anni il 21 ottobre (©Getty Images)