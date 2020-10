Grande Fratello Vip 5, Stefano Sala: "Con Dayane Mello non c’è mai stato amore" (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Stefano Sala ha sparlato di Dayane Mello, mamma di sua figlia: il modello ha dichiarato che tra lui e la concorrente del Grande Fratello Vip 5 non c'è mai stato amore. Dayane Mello e Stefano Sala non si sarebbero mai amati, nonostante la nascita di una figlia: a rivelarlo è l'ex compagno della concorrente del Grande Fratello Vip 5 che in un'intervista a Chi ha dichiarato che tra loro è esistita solo una forte passione. Dayane Mello nelle scorse settimane aveva ringraziato Stefano Sala per averle permesso di sentire telefonicamente la figlia Sofia, nata nell'aprile ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 21 ottobre 2020)ha sparlato di, mamma di sua figlia: il modello ha dichiarato che tra lui e la concorrente delVip 5 non c'è mainon si sarebbero mai amati, nonostante la nascita di una figlia: a rivelarlo è l'ex compagno della concorrente delVip 5 che in un'intervista a Chi ha dichiarato che tra loro è esistita solo una forte passione.nelle scorse settimane aveva ringraziatoper averle permesso di sentire telefonicamente la figlia Sofia, nata nell'aprile ...

