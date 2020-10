Gli appelli di Chiara Ferragni e Fedez all’uso delle mascherine richiesti da Conte Il video

Dissi__Dente : @PonytaEle @riktroiani E nemmeno gli appelli video. - borntovixx : @demetriashair_ Che aprano gli appelli di gennaio - 1970Germano : La preghiera per la pace Il Papa: la guerra, fallimento della politica e dell'umanità Il grande evento di fraterni… - _Shaireen : @docdrugztore La cosa assurda è che chi ha i congiunti fuori provincia non possa vederli. A maggio il lockdown stre… - 80Seba : @arscomunicandi @godot_gio @PIERPARDO Ma scusa,il Giappone di per sè usa le mascherine ed è ligio. Hanno avuto poch… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli appelli

Formiche.net

Dopo aver sottolineato che “il gas resta fondamentale per l’integrazione delle rinnovabili e per ridurre i costi della transizione per la società”, la lettera preme affinché “gli sforzi per sostenere ...Il Sito utilizza i cookie per raccogliere e conservare informazioni sulle preferenze degli utenti. Per maggiori informazioni visita il nostro sito Informativa sulla Privacy. Per evitare che il coronav ...