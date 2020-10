Sport | 8 rischi se non lo pratichi

Leggi su vanityfair

(Di martedì 20 ottobre 2020) È innegabile: adesso che il Covid-19 fa tornare alla ribalta il rischio di un nuovo lockdown totale o che comunque ha limitato parzialmente alcune attività motorie, molte persone sono andate in crisi. Perché lo sport non è solo motivo di sollazzo: per tanti è un modo per scaricare lo stress e rimanere in equilibrio mentale, per altri un modo per restare in forma, per altri ancora un modo per socializzare.