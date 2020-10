Salernitana di rigore a Vicenza ma deve accontentarsi del pari (Di martedì 20 ottobre 2020) pari della Salernitana a Vicenza che sa di beffa dopo un secondo tempo dove per ingenuità e imprecisione i granata non hanno piazzato il colpo del ko. Risultato maturato nella prima frazione di gara. Campani in vantaggio grazie ad un rigore procurato da Di Tacchio e trasformato da Djuric. Il Vicenza attacca a testa bassa e solo un gran Belec nega il pari che arriva nel finale di tempo con Rigoni. Nel secondo tempo la Salernitana in contropiede con Casasola e l’instancabile Tutino a sfiorare la vittoria. Vicenza-Salernitana 1-1 Vicenza (4-4-2): Grandi; Bruscagin, Padella, Cappelletti, Beruatto; Vanderputte (11′ st Nalini), Pontisso (22′ st Cinelli), Rigoni, Dalmonte (22′ st Giacomelli); ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 20 ottobre 2020)dellache sa di beffa dopo un secondo tempo dove per ingenuità e imprecisione i granata non hanno piazzato il colpo del ko. Risultato maturato nella prima frazione di gara. Campani in vantaggio grazie ad unprocurato da Di Tacchio e trasformato da Djuric. Ilattacca a testa bassa e solo un gran Belec nega ilche arriva nel finale di tempo con Rigoni. Nel secondo tempo lain contropiede con Casasola e l’instancabile Tutino a sfiorare la vittoria.1-1(4-4-2): Grandi; Bruscagin, Padella, Cappelletti, Beruatto; Vanderputte (11′ st Nalini), Pontisso (22′ st Cinelli), Rigoni, Dalmonte (22′ st Giacomelli); ...

inlove_mix : RT @LRVicenza: Fine pt: #LRVicenza-#Salernitana 1-1 Sblocca la gara Djuric su rigore al 25', risponde Rigoni con un bel colpo di testa #f… - LRVicenza : Fine pt: #LRVicenza-#Salernitana 1-1 Sblocca la gara Djuric su rigore al 25', risponde Rigoni con un bel colpo di… - aSalerno_it : #salerno Salernitana di rigore, Vicenza di testa (1-1 pt) - OfficialUSS1919 : 23' Calcio di rigore per la #Salernitana per fallo di Rigoni su Di Tacchio. #LRVSAL 0-0 - LRVicenza : 23' Rigore per la Salernitana. Contatto sospetto al limite dell'area tra Rigoni e Di Tacchio, l'arbitro ravvisa il… -