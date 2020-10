PS5 e Xbox Series X/S alle porte e Metacritic svela i migliori 25 giochi di lancio della storia console (Di martedì 20 ottobre 2020) PS5 e Xbox Series X/S sono ormai vicinissime. Le nuove console di Sony e Microsoft arriveranno il prossimo mese e, in vista del lancio, Metacritic ha deciso di stilare una classifica che ci permette di scoprire i 25 migliori giochi di lancio su console.La classifica presenta grandi esclusive che possono trainare le vendite di una console, ma ci sono anche importanti giochi third party che possono attirare una maggiore utenza.Metacritic ha anche svelato i 5 peggiori giochi di lancio, che sono Fighter Within per Xbox One, voto 23, Game Party Champions per Nintendo Wii U, 24, ESPN Sports Connection per Wii U, 31, Kabuki ... Leggi su eurogamer (Di martedì 20 ottobre 2020) PS5 eX/S sono ormai vicinissime. Le nuovedi Sony e Microsoft arriveranno il prossimo mese e, in vista delha deciso di stilare una classifica che ci permette di scoprire i 25disu.La classifica presenta grandi esclusive che possono trainare le vendite di una, ma ci sono anche importantithird party che possono attirare una maggiore utenza.ha ancheto i 5 peggioridi, che sono Fighter Within perOne, voto 23, Game Party Champions per Nintendo Wii U, 24, ESPN Sports Connection per Wii U, 31, Kabuki ...

