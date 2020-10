Morta Lea Vergine, un giorno dopo il marito Enzo Mari (Di martedì 20 ottobre 2020) MILANO, 20 OTT - È Morta all'età di 82 anni, solo un giorno dopo il Marito, il grande designer Enzo Mari, Lea Vergine, curatrice e critica d'arte. Secondo quanto si è appreso, i due erano ricoverati ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 20 ottobre 2020) MILANO, 20 OTT - Èall'età di 82 anni, solo unil, il grande designer, Lea, curatrice e critica d'arte. Secondo quanto si è appreso, i due erano ricoverati ...

ilpost : È morta la curatrice e critica d’arte Lea Vergine, un giorno dopo suo marito Enzo Mari - Agenzia_Ansa : Addio a Lea Vergine, morta un giorno dopo il marito, il grande designer Enzo Mari #LeaVergine #ANSA - LaStampa : Addio Lea Vergine, morta per Covid il giorno dopo suo marito Enzo Mari - giornaledellArt : Giorno per giorno nell'arte Brera ricostruirà l'allestimento di Munari per «Lo sposalizio della Vergine» | I contri… - frances33899468 : RT @Agenzia_Ansa: Addio a Lea Vergine, morta un giorno dopo il marito, il grande designer Enzo Mari #LeaVergine #ANSA -