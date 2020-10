LIVE Vuelta a España 2020 | Irun-Arrate Eibar in DIRETTA | i cinque fuggitivi conservano 1’50” sul plotone a 80 km dal termine

Leggi su oasport

(Di martedì 20 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA UDINE-SAN DANIELE DEL FRIULI 15.36 Velocità media dopo 2 ore: 42,7 km/h 15.33 Gli attaccanti stanno affrontando la salita di Puerto de Udana: 6 km con una pendenza media del 2,3%. 15.30 Idi testa alla zona di rifornimento. Fra poco inizia Puerta de Udana, salita di terza categoria. 15.27 Rientrato in gruppo Daniel Martinez (EF Pro Cycling). 15.24 Mancano poco più di 6 chilometri all’imbocco di Puerta de Udana. Intanto Martinez si sta riavvicinando al gruppo principale, il suo ritardo è attorno ai 30”. 15.20 Il gruppo intanto non aspetta e torna a spingere per riprendere iin avanscoperta, ora a 1’35”. 15.18 I due ...