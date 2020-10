Jeff Bridges annuncia su Twitter | Ho un linfoma | ma la prognosi è buona

(Di martedì 20 ottobre 2020)ha condiviso viala notizia della malattia che gli; stata diagnosticata e ha informato i fan di stare iniziando la terapia.hato suche gli; stato diagnosticato un. pur essendo una malattia grave,ha spiegato di essere seguito da un'equipe di ottimi medici e di essere in procinto di iniziare la terapia. Ecco le parole dell'attore: "Come direbbe il Drugo, nuova merda; venuta alla luce. Mi; stato diagnosticato un. Sebbene sia una malattia grave, sono fortunato ad avere un grande team di medici e la; ...

Agenzia_Ansa : Jeff Bridges annuncia su Twitter: 'Ho il cancro' #ANSA - Open_gol : L'annuncio dell'attore, protagonista del film cult Il Grande Lebowski - FQMagazineit : Jeff Bridges: “Ho un linfoma, è una malattia grave. Come direbbe il Drugo: una nuova merda…” - comingsoonit : #JeffBridges su Twitter usando un'espressione del Drugo de Il grande Lebowski, annuncia al mondo la sua grave malat… - CorriereUmbria : Tumore, Jeff Bridges (Drugo del Grande Lebowski) deve combattere la battaglia più difficile della sua vita… -

Ultime Notizie dalla rete : Jeff Bridges

Il Messaggero

Coronavirus, Conte ha firmato il dpcm: cene a casa con solo 6 ospiti, stop calcetto. Ecco le nuove regole Coronavirus, in Sicilia obbligo di mascherine anche all'aperto e stretta sulla movida ...L'attore e musicista americano Jeff Bridges comunica via twitter di essersi sottoposto ad un trattamento per combattere un linfoma ...