Italia in lutto, addio a Lea Vergine. Morta a sole 24 ore dal marito Enzo Mari (Di martedì 20 ottobre 2020) È scomparsa all'età di 82 anni la e curatrice napoletana Lea Vergine. Nata nel 1938, all'anagrafe Lea Buoncristiano, come riporta Artribune "è stata una delle figure di spicco dell'arte degli ultimi cinquant'anni. Eloquio arguto, personalità spiccata ed uno sguardo attento e partecipe della contemporaneità, la Vergine è stata una figura all'avanguardia nel panorama femminile della critica, insieme a figure del calibro della quasi coetanea Carla Lonzi". Soltanto ieri, meno di 24 ore prima, era morto suo Marito, Enzo Mari, ricoverato con lei nello stesso ospedale e come lei deceduto per complicazioni legate al Covid. Lea Vergine è stata una delle più grandi critiche ...

