Gazzetta: Gattuso manager, diverso dal Sarri vittimista (Di martedì 20 ottobre 2020) Il cambiamento, o forse la naturale evoluzione di Gattuso sorprende. Il tecnico del Napoli si sta dimostrando quasi un manager all’inglese, come scrive oggi la Gazzetta dello Sport, riuscendo a gestire a tutto tondo la squadra e consigliando la società sulle scelte di mercato Quando arrivò a dicembre, Gattuso fu presentato da De Laurentiis come una “restaurazione Sarriana” col ritorno al 4-3-3. Strada facendo col suo staff invece l’allenatore si è messo sempre in discussione adattando sistemi (è passato dal 4-1-4-1 al 4-2-3-1) agli uomini e alle situazioni. Un’evoluzione dunque più che una rivoluzione, in cui Gattuso non ha mai perso di vista i suoi punti cardini: il lavoro e l’unione. Ed è proprio su questa ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 20 ottobre 2020) Il cambiamento, o forse la naturale evoluzione disorprende. Il tecnico del Napoli si sta dimostrando quasi unall’inglese, come scrive oggi ladello Sport, riuscendo a gestire a tutto tondo la squadra e consigliando la società sulle scelte di mercato Quando arrivò a dicembre,fu presentato da De Laurentiis come una “restaurazioneana” col ritorno al 4-3-3. Strada facendo col suo staff invece l’allenatore si è messo sempre in discussione adattando sistemi (è passato dal 4-1-4-1 al 4-2-3-1) agli uomini e alle situazioni. Un’evoluzione dunque più che una rivoluzione, in cuinon ha mai perso di vista i suoi punti cardini: il lavoro e l’unione. Ed è proprio su questa ...

napolista : Gazzetta: #Gattuso manager, diverso dal #Sarri vittimista Gattuso è incazzato per non aver giocato #JuveNapoli, pe… - maxs4rblue : RT @napolista: Sacchi: “Mai vista l’Atalanta in queste condizioni, a Napoli era irriconoscibile” Alla Gazzetta: “Il Napoli conferma il buo… - Salvato95551627 : RT @Gazzetta_it: Rino revolution, ecco le 5 qualità di #Gattuso che hanno conquistato #Napoli - Salvato95551627 : RT @Gazzetta_it: Rino revolution, ecco le 5 qualità di #Gattuso che hanno conquistato #Napoli - titty_napoli : RT @Gazzetta_it: Rino revolution, ecco le 5 qualità di #Gattuso che hanno conquistato #Napoli -