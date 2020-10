Forze armate: i suicidi aumentano. Il problema è nell’organizzazione delle strutture di sostegno (Di martedì 20 ottobre 2020) Preciso e coraggioso l’articolo di Pietro Mecarozzi che, sul Fatto Quotidiano del 19 ottobre, condensa ed analizza quella serie di fattori ancora poco indagati che concorrono a generare quel fenomeno chiamato “malessere nelle caserme“, che si traduce da un lato nella impressionante cifra di 258 suicidi dal 2014 al 2019, dall’altro in una serie di episodi violenti e vessatori agiti verso la popolazione da parte di appartenenti alle Ffaa. Mi occupo da diverso tempo della questione, privilegiando l’aspetto puramente clinico, non essendo interno ed organico alla struttura militare. Ho cercato, in alcuni post pubblicati su queste colonne, di delineare per sommi capi le forme più evidenti di disagio psicologico foriere di conseguenze estreme. Se da un lato l’incidenza del disturbo post traumatico da stress costituisce un nemico ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 ottobre 2020) Preciso e coraggioso l’articolo di Pietro Mecarozzi che, sul Fatto Quotidiano del 19 ottobre, condensa ed analizza quella serie di fattori ancora poco indagati che concorrono a generare quel fenomeno chiamato “malessere nelle caserme“, che si traduce da un lato nella impressionante cifra di 258dal 2014 al 2019, dall’altro in una serie di episodi violenti e vessatori agiti verso la popolazione da parte di appartenenti alle Ffaa. Mi occupo da diverso tempo della questione, privilegiando l’aspetto puramente clinico, non essendo interno ed organico alla struttura militare. Ho cercato, in alcuni post pubblicati su queste colonne, di delineare per sommi capi le forme più evidenti di disagio psicologico foriere di conseguenze estreme. Se da un lato l’incidenza del disturbo post traumatico da stress costituisce un nemico ...

