Dimenticatevi di Clinton vs Trump | il 2020 non è il 2016

(Di martedì 20 ottobre 2020) A due settimane dall’Election Day, uno spettro si aggira per l’America: quello del déjà-vu. Il candidato democratico Joe Biden è saldamente in testa – con vantaggi in doppia cifra – in tutti i sondaggi nazionali, guida senza problemi i primi risultati del voto anticipato negli stati e ha persino sorprendentemente raccolto un sacco di soldi. Cosa può andare storto? Beh, ad esempio – dicono da una parte e dall’altra, con memoria bipartisan – può andare com’è andata quattro anni fa, quando proprio di questi tempi il New York Times si pronunciava con queste percentuali sulle chances di vittoria dei candidati Hillary Rodhame Donald John. Ouch, ouchIntendiamoci, il quotidiano più prestigioso del mondo non era mica solo: la previsione ...