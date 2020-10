Calcio, Spadafora: “Non so se la Serie A arriverà fino in fondo. La Lega prepari un piano B” (Di martedì 20 ottobre 2020) Preparare un “piano B” e magari anche un “piano C” per la Serie A, perché non c’è certezza che “arrivi fino in fondo”. A parlare così è stato il ministro per lo Sport, Vincenzo Spadafora, chiarendo che a suo avviso, a mettere in dubbio il futuro del campionato non è la validità del protocollo, ma il rispetto delle regole da parte dei singoli, che talvolta si è dimostrato carente. Vedi il caso Ronaldo. Spadafora: “Non so se la Serie A arriverà fino in fondo” Nel corso di L’Aria che tira su La7, a Spadafora è stato chiesto se il campionato di Serie A possa arrivare ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 20 ottobre 2020) Preparare un “B” e magari anche un “C” per laA, perché non c’è certezza che “arriviin”. A parlare così è stato il ministro per lo Sport, Vincenzo, chiarendo che a suo avviso, a mettere in dubbio il futuro del campionato non è la validità del protocollo, ma il rispetto delle regole da parte dei singoli, che talvolta si è dimostrato carente. Vedi il caso Ronaldo.: “Non so se laA arriveràin” Nel corso di L’Aria che tira su La7, aè stato chiesto se il campionato diA possa arrivare ...

myrtamerlino : Sulla #SerieA il Ministro #Spadafora si sbilancia: 'Non so se si arriverà a fine campionato. Possiamo avere tutti i… - CorSport : #Spadafora: 'Cristiano #Ronaldo? Si sente al di sopra di tutto' - rik912 : RT @myrtamerlino: Sulla #SerieA il Ministro #Spadafora si sbilancia: 'Non so se si arriverà a fine campionato. Possiamo avere tutti i proto… - Ariachetira : RT @myrtamerlino: Sulla #SerieA il Ministro #Spadafora si sbilancia: 'Non so se si arriverà a fine campionato. Possiamo avere tutti i proto… - SecolodItalia1 : Calcio, Spadafora: “Non so se la Serie A arriverà fino in fondo. La Lega prepari un piano B” -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Spadafora Spadafora: “Scuole calcio: gli allenamenti possono continuare, ma senza giocare partite” La Gazzetta dello Sport Spadafora: "Ronaldo? Protocollo violato, si sente al di sopra di tutto. Sul campionato..."

"Portare a termine il campionato? Ce la possiamo fare, ma non so se si potrà arrivare fino in fondo. Non abbiamo certezze, né sulla Serie A né su altro. La Lega deve trovare un piano B e un piano C".

Spadafora: "Serie A? Non so se finirà". Nuovo tackle a Cristiano Ronaldo

Si e' arrabbiato anche il presidente Agnelli? Direi ai presidenti di guardare all'interno delle loro societa' per salvaguardare l'industria calcio". SPADAFORA "VENERDI' PROTOCOLLO PIÙ RIGIDO PER LE ...

"Portare a termine il campionato? Ce la possiamo fare, ma non so se si potrà arrivare fino in fondo. Non abbiamo certezze, né sulla Serie A né su altro. La Lega deve trovare un piano B e un piano C".Si e' arrabbiato anche il presidente Agnelli? Direi ai presidenti di guardare all'interno delle loro societa' per salvaguardare l'industria calcio". SPADAFORA "VENERDI' PROTOCOLLO PIÙ RIGIDO PER LE ...