Ultime Notizie Serie A: Iachini sotto esame, Conte può sorridere (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ecco le Ultime Notizie della Serie A aggiornate sulle Ultime vicende più importanti, a cura della Redazione di Calcionews24 Tutte le Ultime Notizie più importanti della Serie A del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24. Il peso di Osimhen – Tutti i 12 gol realizzati dal Napoli sono arrivati con Osimhen in campo. Una statistica che fa sognare i tifosi. Conte può sorridere – Alessandro Bastoni e Radja Nainggolan tornano a disposizione in vista del debutto dell'Inter in Champions League. Iachini sotto esame – L'ipotesi esonero è sempre concreto per il tecnico della Fiorentina Giuseppe Iachini.

