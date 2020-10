Trials of Mana: tutte le novità della patch 1.1.0 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Per festeggiare i 25 anni del gioco originale, Trials of Mana remake si aggiorna con la patch 1.1.0. Inoltre da oggi ci saranno sconti su tutte le piattaforme Oggi si festeggia una ricorrenza di uno dei JRPG classici che sono rimasti nel cuore degli appassionati. Infatti oggi Trials of Mana, noto come Seiken Densetsu 3 in Giappone, compie il suo 25esimo anniversario e lo fa con la patch 1.1.0 per il suo remake. Non solo però nuovi contenuti per i possessori del gioco, ma anche degli sconti per chi non lo ha ancora acquistato. Livelli di difficoltà estremi nella patch 1.1.0 di Trials of Mana Tra i nuovi contenuti disponibili da oggi con la patch 1.1.0 abbiamo: Difficoltà “No ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 19 ottobre 2020) Per festeggiare i 25 anni del gioco originale,ofremake si aggiorna con la1.1.0. Inoltre da oggi ci saranno sconti sule piattaforme Oggi si festeggia una ricorrenza di uno dei JRPG classici che sono rimasti nel cuore degli appassionati. Infatti oggiof, noto come Seiken Densetsu 3 in Giappone, compie il suo 25esimo anniversario e lo fa con la1.1.0 per il suo remake. Non solo però nuovi contenuti per i possessori del gioco, ma anche degli sconti per chi non lo ha ancora acquistato. Livelli di difficoltà estremi nella1.1.0 diofTra i nuovi contenuti disponibili da oggi con la1.1.0 abbiamo: Difficoltà “No ...

