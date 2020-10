Sienna Miller su Alfred Hitchcock: "Con Tippi Hedren fu sadico, oggi non la passerebbe liscia" (Di lunedì 19 ottobre 2020) Sienna Miller commenta il comportamento di Alfred Hitccock nei confronti di Tippi Hedren ai tempi de Gli Uccelli e Marnie, notando come al giorno d'oggi le cose sarebbero andate in modo decisamente diverso. Ci fu un tempo in cui Sienna Miller portò sullo schermo il turbolento rapporto tra Alfred Hitchcock e Tippi Hedren in The Girl - La Diva di Hitchcock, di Julian Jarrold. Una dinamica professionale che, commenta l'attrice, al giorno d'oggi non sarebbe assolutamente condonata. Ospite (virtuale) al Montclair Film Festival per presentare il suo ultimo film, Sienna Miller è tornata sull'argomento durante un ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 19 ottobre 2020)commenta il comportamento diHitccock nei confronti diai tempi de Gli Uccelli e Marnie, notando come al giorno d'le cose sarebbero andate in modo decisamente diverso. Ci fu un tempo in cuiportò sullo schermo il turbolento rapporto train The Girl - La Diva di, di Julian Jarrold. Una dinamica professionale che, commenta l'attrice, al giorno d'non sarebbe assolutamente condonata. Ospite (virtuale) al Montclair Film Festival per presentare il suo ultimo film,è tornata sull'argomento durante un ...

