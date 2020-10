“Non prevediamo aumenti di tasse nonostante la grave recessione”, Conte illustra la Manovra (Di lunedì 19 ottobre 2020) “La Manovra appena varata ha due obiettivi: sostegno e rilancio dell’economia. Abbiamo elaborato un progetto che guarda a restituire fiducia e sviluppo al paese“, spiega il premier Conte, affiancato dal ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, affrontando i giornalisti. Conte: “Non prevediamo aumenti di tasse, nonostante la grave recessione” Una Manovra , ha spiegato il premier, “che ha un’impostazione di forte espansione, non prevediamo aumenti di tasse, una scelta precisa e un impegno politico perseguito fino all’ultimo. Non prevediamo aumenti di tasse nonostante ... Leggi su italiasera (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Laappena varata ha due obiettivi: sostegno e rilancio dell’economia. Abbiamo elaborato un progetto che guarda a restituire fiducia e sviluppo al paese“, spiega il premier, affiancato dal ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, affrontando i giornalisti.: “Nondilarecessione” Una, ha spiegato il premier, “che ha un’impostazione di forte espansione, nondi, una scelta precisa e un impegno politico perseguito fino all’ultimo. Nondi...

