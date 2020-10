Mes, scontro nella maggioranza: Zingaretti e Renzi contro il premier. Meloni: “Conte ora ci dà ragione” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Acque torbide nella maggioranza sul Mes. Il premier Giuseppe Conte nelle ultime ore sembra aver sposato la linea del Movimento Cinque Stelle, da sempre contrario al Meccanismo europeo di stabilità. Conte in conferenza stampa ieri aveva detto che il Mes “non è la panacea come viene rappresentato” perché “i soldi del Mes sono dei prestiti” e “se li prendiamo dovrò intervenire con tasse e tagli per mantenere il debito sotto controllo”. Per l’Italia si tratterebbe 35-36 miliardi di prestiti, a tassi molto vantaggiosi, e in teoria “senza condizionalità”. Risorse che il nostro paese potrebbe indirizzare sul sistema sanitario nazionale, messo a dura prova dall’emergenza Covid-19. Il Partito Democratico non è d’accordo ... Leggi su blogo (Di lunedì 19 ottobre 2020) Acque torbidesul Mes. IlGiuseppe Conte nelle ultime ore sembra aver sposato la linea del Movimento Cinque Stelle, da sempre contrario al Meccanismo europeo di stabilità. Conte in conferenza stampa ieri aveva detto che il Mes “non è la panacea come viene rappresentato” perché “i soldi del Mes sono dei prestiti” e “se li prendiamo dovrò intervenire con tasse e tagli per mantenere il debito sottollo”. Per l’Italia si tratterebbe 35-36 miliardi di prestiti, a tassi molto vantaggiosi, e in teoria “senza condizionalità”. Risorse che il nostro paese potrebbe indirizzare sul sistema sanitario nazionale, messo a dura prova dall’emergenza Covid-19. Il Partito Democratico non è d’accordo ...

