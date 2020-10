Mercoledì l'ultima corsa in carriera per il veneto Oscar Gatto (Di lunedì 19 ottobre 2020) ... il 35enne corridore veneto, infatti, ha deciso di ritirarsi al termine di questa stagione per mancanza di stimoli, secondo quanto dichiarato a La Gazzetta dello Sport. Gatto era passato ... Leggi su cicloweb (Di lunedì 19 ottobre 2020) ... il 35enne corridore, infatti, ha deciso di ritirarsi al termine di questa stagione per mancanza di stimoli, secondo quanto dichiarato a La Gazzetta dello Sport.era passato ...

zazoomblog : Gatto si ritira mercoledì lultima gara: aveva battuto Contador e Nibali - #Gatto #ritira #mercoledì - v_senigallia : Convocato il Consiglio comunale per mercoledì: porte chiuse per il Covid ma diretta streaming… - v_senigallia : Convocato il Consiglio comunale per mercoledì: porte chiusu per il Covid ma diretta streaming… - SmorfiaDigitale : Da mercoled l'ingresso ai licei dalle 9 - Ultima Ora - SmorfiaDigitale : Da mercoled l'ingresso ai licei dalle 9 - Ultima Ora -

Ultime Notizie dalla rete : Mercoledì ultima Meteo Roma: bel tempo almeno fino a mercoledì 3bmeteo Un Posto al Sole, anticipazioni: guai in vista per Giulia Poggi

Le “truffe amorose” continuano a tenere banco ad Un Posto al Sole. Giulia (Marina Tagliaferri) ha deciso di raccontare la sua esperienza nel programma radiofonico di Michele (Alberto Rossi). Vinte le ...

Champions: Inter-Borussia MG; arbitra l'olandese Kuipers

E' l'olandese Bjorn Kuipers l'arbitro designato per la partita di Champions League Inter-Borussia Moenchengladbach in programma mercoledì a S. Siro. Lo ha reso noto l'Uefa. Assistenti saranno i suoi ...

Le “truffe amorose” continuano a tenere banco ad Un Posto al Sole. Giulia (Marina Tagliaferri) ha deciso di raccontare la sua esperienza nel programma radiofonico di Michele (Alberto Rossi). Vinte le ...E' l'olandese Bjorn Kuipers l'arbitro designato per la partita di Champions League Inter-Borussia Moenchengladbach in programma mercoledì a S. Siro. Lo ha reso noto l'Uefa. Assistenti saranno i suoi ...