M5s, Crimi: “Stati generali sono ‘stop and go’ per andare avanti più uniti e forti di prima” (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Il M5s è un unicum non solo nel panorama politico italiano, ma anche in Europa e nel mondo. È un Movimento che è riuscito a convogliare il percorso movimentista di persone che hanno voluto dare un forte segnale di discontinuità e che sono entrati nelle istituzioni cercando di mantenere quell’anima movimentista”. Queste le parole del capo politico del M5s, Vito Crimi, intervenendo in videocollegamento alla presentazione di una ricerca in Senato sulla ‘Cultura politica del Movimento 5 stelle dopo il coronavirus’. “La più grande sfida che abbiamo davanti – prosegue- è come conciliare l’essere nelle istituzioni con quell’intensa forza di cambiamento che abbiamo all’interno. Questo percorso porta sempre a interrogarsi e a evolversi, a non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Il M5s è un unicum non solo nel panorama politico italiano, ma anche in Europa e nel mondo. È un Movimento che è riuscito a convogliare il percorso movimentista di persone che hanno voluto dare un forte segnale di discontinuità e cheentrati nelle istituzioni cercando di mantenere quell’anima movimentista”. Queste le parole del capo politico del M5s, Vito, intervenendo in videocollegamento alla presentazione di una ricerca in Senato sulla ‘Cultura politica del Movimento 5 stelle dopo il coronavirus’. “La più grande sfida che abbiamo d– prosegue- è come conciliare l’essere nelle istituzioni con quell’intensa forza di cambiamento che abbiamo all’interno. Questo percorso porta sempre a interrogarsi e a evolversi, a non ...

fattoquotidiano : M5s, Crimi: “Stati generali sono ‘stop and go’ per andare avanti più uniti e forti di prima” - MPenikas : FQ: M5s, Crimi: “Stati generali sono ‘stop and go’ per andare avanti più uniti e forti di prima”… - clikservernet : M5s, Crimi: “Stati generali sono ‘stop and go’ per andare avanti più uniti e forti di prima” - Noovyis : (M5s, Crimi: “Stati generali sono ‘stop and go’ per andare avanti più uniti e forti di prima”) Playhitmusic - - LeoFiorino : RT @fra_tante2: Vito Crimi (M5s): “L’applicazione Immuni sia resa obbligatoria” – -

Ultime Notizie dalla rete : M5s Crimi M5s, Crimi: dopo Stati generali andremo avanti più forti di prima askanews La tentazione di Conte: "App Immuni obbligatoria"

Il premier Giuseppe Conte sarebbe tentato, riporta La Stampa, di rendere obbligatoria l'App Immuni. E i dati rimarranno registrati fino al 2021 ...

M5s, Crimi: dopo Stati generali andremo avanti più forti di prima

Roma, 19 ott. (askanews) - 'Gli Stati generali saranno un momento di riflessione, analisi, verifica', 'un passaggio di grande maturità', 'uno ...

Il premier Giuseppe Conte sarebbe tentato, riporta La Stampa, di rendere obbligatoria l'App Immuni. E i dati rimarranno registrati fino al 2021 ...Roma, 19 ott. (askanews) - 'Gli Stati generali saranno un momento di riflessione, analisi, verifica', 'un passaggio di grande maturità', 'uno ...