La storia di Claudia Hausmann | volontaria Afron | “Fortunata ad essere nata in questa parte del mondo”

ROMA – "Mi sento riconoscente e fortunata perché non ho alcun merito per essere nata qui, in questa parte del mondo". A spiegare così la sua scelta di essere volontaria di Afron, oncologia per l'Africa onlus, associazione da dieci anni impegnata nella lotta ai tumori in Uganda, è Claudia Hausmann, 50 anni, che quando ne ha 38, a Milano, nel pieno della carriera, di una vita felice e con un figlio di meno di 3 anni, riceve la diagnosi di cancro al seno.Da quel momento all'operazione passano una manciata di giorni: "Mastectomia e ricostruzione con protesi, chemio, terapia monoclonale perché il mio tumore– come racconta alla Dire- era bello aggressivo, Her2 positivo. Svuotamento ascellare, tanta fisioterapia per il braccio, ero arrivata a pesare 40 kg sotto chemio, vomitavo sempre".

Claudia Bottigelli, 47 anni, ha una gravissima disabilità: incapace d'intendere e di volere, non sa parlare né firmare, ma dovrebbe andare all'ufficio postale per essere “riconosciuta” e ottenere lo S ...

Giulietta, Ilaria, Giulia, Claudia e Federica sono cinque amiche: storie diverse ed età diverse, ma il cancro in comune ...

