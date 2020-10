Klopp: «Aspetteremo van Dijk come una moglie aspetta il marito dal carcere» (Di lunedì 19 ottobre 2020) Jurgen Klopp ha rincuorato Virgil Van Dijk, infortunatosi gravemente durante il match contro l’Everton. Le sue parole Jurgen Klopp ha provato a tirare su di morale Virgil Van Dijk, infortunatosi gravemente durante il match contro l’Everton. Queste le sue parole. «I giocatori adorano essere soli per affrontare questi momenti. Sono nel calcio da molto tempo e lo so. Mi sono anche infortunato come Virgil, e dopo non sei la persona più loquace del mondo. Tuttavia, siamo in contatto, entriamo in empatia con lui e lo supportiamo pienamente. Virgilio lo sa. Lo Aspetteremo, come una brava moglie aspetta il marito dal carcere, e faremo di tutto per rendergli questo momento il più ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Jurgenha rincuorato Virgil Van, infortunatosi gravemente durante il match contro l’Everton. Le sue parole Jurgenha provato a tirare su di morale Virgil Van, infortunatosi gravemente durante il match contro l’Everton. Queste le sue parole. «I giocatori adorano essere soli per affrontare questi momenti. Sono nel calcio da molto tempo e lo so. Mi sono anche infortunatoVirgil, e dopo non sei la persona più loquace del mondo. Tuttavia, siamo in contatto, entriamo in empatia con lui e lo supportiamo pienamente. Virgilio lo sa. Louna bravaildal, e faremo di tutto per rendergli questo momento il più ...

