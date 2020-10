Il sindaco di Bergamo: “Per chiudere le piazze servono agenti. Chi li ha?” (Di lunedì 19 ottobre 2020) ROMA – “Per chiudere una piazza con cinque vie d’accesso servono almeno 10 agenti. Chi li ha? Poi però bisogna consentire l’accesso agli esercizi commerciali e alle abitazioni- dice il Dpcm-. Come si controlla? E se la gente si sposta e si assembra nella via accanto? Inapplicabile”. Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori ha pochi dubbi sulla non applicabilità del decreto che incaricava i sindaci (poi spariti dal testo approvato) del controllo sulle piazze più critiche delle città. Leggi su dire (Di lunedì 19 ottobre 2020) ROMA – “Per chiudere una piazza con cinque vie d’accesso servono almeno 10 agenti. Chi li ha? Poi però bisogna consentire l’accesso agli esercizi commerciali e alle abitazioni- dice il Dpcm-. Come si controlla? E se la gente si sposta e si assembra nella via accanto? Inapplicabile”. Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori ha pochi dubbi sulla non applicabilità del decreto che incaricava i sindaci (poi spariti dal testo approvato) del controllo sulle piazze più critiche delle città.

Ultime Notizie dalla rete : sindaco Bergamo il sindaco di Bergamo, Gori: “Necessarie chiusure circoscritte e aumentare didattica a distanza” Fanpage.it Coprifuoco in strade e piazze dopo le 21, sparita la parola “sindaci” dal Dpcm. Chi lo fa?

Né con quali mezzi si possano attuare”, scrive il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori. Nel testo finale del Dpcm è scomparsa infatti la parola sindaci per le restrizioni anti-movida in piazze e strade.

Nuovo Dpcm, sindaci contro governo su chiusure

“ Noi sindaci siamo neri, abbiamo conversato tutta la notte sulla nostra chat”. E’ il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, a spiegare a Radio Cusano lo stato d’animo dei sindaci d’Italia dopo il nuo ...

