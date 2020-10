Golf, PGA Tour 2020-2021: Jason Kokrak trionfa nella The CJ Cup at Shadow Creek. Battuto Xander Schauffele (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il cosiddetto Vegas Swing archivia la kermesse settimanale con la vittoria di Jason Kokrak. Lo statunitense trionfa nella The CJ Cup at Shadow Creek (montepremi 9,75 milioni di dollari) con lo score complessivo di -20 (268 colpi). Decisivo l’ultimo round concluso con il punteggio di -8, siglato grazie ad un percorso netto di 8 birdie. Seconda piazza a due lunghezze di distanza per il connazionale Xander Schauffele che paga un bogey nelle battute finali commesso alla buca 16. Sul percorso par 72 dello Shadow Creek Golf Course di North Las Vegas (Nevada, Stati Uniti) completano il podio con il punteggio di -17 l’inglese Tyrrell Hatton e l’americano Russell Henley. Quinto con -16 il ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il cosiddetto Vegas Swing archivia la kermesse settimanale con la vittoria di. Lo statunitenseThe CJ Cup at(montepremi 9,75 milioni di dollari) con lo score complessivo di -20 (268 colpi). Decisivo l’ultimo round concluso con il punteggio di -8, siglato grazie ad un percorso netto di 8 birdie. Seconda piazza a due lunghezze di distanza per il connazionaleche paga un bogey nelle battute finali commesso alla buca 16. Sul percorso par 72 delloCourse di North Las Vegas (Nevada, Stati Uniti) completano il podio con il punteggio di -17 l’inglese Tyrrell Hatton e l’americano Russell Henley. Quinto con -16 il ...

