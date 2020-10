Giovanni da Udine | tra Raffaello e Michelangelo A Udine dal 12 Dicembre

Leggi su udine20

(Di lunedì 19 ottobre 2020)lo volle al suo fianco nella Loggia di Psiche alla Farnesina e nell’impresa delle Logge vaticane,lo teneva in alto conto, Clemente VII si affidò a lui per delicati interventi di restauro e decorazione sia a Roma che a Firenze.Ricamatore, o meglio,da“Furlano”, come si firmò all’interno della Domus Aurea, riuniva in sé l’arte della pittura, del disegno, dell’architettura, dello stucco e del restauro. Il tutto a livelli di grande eccellenza.A Roma, dove era stato uno dei più fidati collaboratori di, rimase anche dopo la scomparsa dell’Urbinate. Conquistandosi, per la sua abilità, dapprima il titolo di Cavaliere di San Pietro e quindi una ...