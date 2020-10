Ginnastica, Vanessa Ferrari ricorda il suo trionfo ai Mondiali: “Sono in cerca di vittorie e super in forma: ne vedremo delle belle” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il 19 ottobre 2006 Vanessa Ferrari si laureava Campionessa del Mondo nel concorso generale individuale. Sono passati 14 anni esatti dalla magica notte di Aarhus e l’icona indiscussa della Ginnastica artistica italiana festeggia l’anniversario di quell’impresa. Questa data è una sorta di compleanno sportivo, come lo ha definito la fuoriclasse bresciana. A quasi 30 anni (spegnerà le candeline il prossimo 10 novembre), Vanessa Ferrari è ancora sulla cresta dell’onda e insegue la qualificazione alla quarta Olimpiade della carriera. L’allieva di Enrico Casella vuole andare a Tokyo per conquistare l’agognata medaglia a cinque cerchi sfuggita tra Londra e Rio. Nel frattempo il possibile ritorno nell’all-around, perché l’azzurra ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il 19 ottobre 2006si laureava Campionessa del Mondo nel concorso generale individuale. Sono passati 14 anni esatti dalla magica notte di Aarhus e l’icona indiscussa dellaartistica italiana festeggia l’anniversario di quell’impresa. Questa data è una sorta di compleanno sportivo, come lo ha definito la fuoriclasse bresciana. A quasi 30 anni (spegnerà le candeline il prossimo 10 novembre),è ancora sulla cresta dell’onda e insegue la qualificazione alla quarta Olimpiade della carriera. L’allieva di Enrico Casella vuole andare a Tokyo per conquistare l’agognata medaglia a cinque cerchi sfuggita tra Londra e Rio. Nel frattempo il possibile ritorno nell’all-around, perché l’azzurra ...

OA_Sport : Ginnastica, Vanessa Ferrari ricorda il suo trionfo ai Mondiali: “Sono in cerca di vittorie e super in forma: ne ved… - OA_Sport : Ginnastica artistica, Vanessa Ferrari e il ritorno nell’all-around: nuovi scenari per l’Italia verso le Olimpiadi - RadioSportiva : ?? Yuri #Chechi: 'Ci sono tanti atleti interessanti in Italia, la ritmica sta andando forte, ma anche la ginnastica… -