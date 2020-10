Fedez, chiamato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, fa un appello importante (Di lunedì 19 ottobre 2020) In questi minuti il marito di Chiara Ferragni e rapper Fedez, ha condiviso una serie di Instagram Stories importantissime. Fedez, infatti, racconta come ieri sia stato contattato, assieme a sua moglie, dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il motivo? Aiutare nel convincere quanta più gente possibile ad indossare sempre la mascherina. Proprio ieri, infatti, il Presidente Conte ha tenuto una conferenza stampa informandoci di alcune misure Contenitive che verranno attuate per scongiurare un altro lockdown totale a causa del Covid. Fedez appare nel video con in mano una mascherina ed esordisce con queste parole: Vi chiedo una trentina di secondi di attenzione perché devo passare un messaggio ... Leggi su trendit (Di lunedì 19 ottobre 2020) In questi minuti il marito di Chiara Ferragni e rapper, ha condiviso una serie di Instagram Stories importantissime., infatti, racconta come ieri sia stato contattato, assieme a sua moglie, daldel. Il motivo? Aiutare nel convincere quanta più gente possibile ad indossare sempre la mascherina. Proprio ieri, infatti, ilha tenuto una conferenza stampa informandoci di alcune misurenitive che verranno attuate per scongiurare un altro lockdown totale a causa del Covid.appare nel video con in mano una mascherina ed esordisce con queste parole: Vi chiedo una trentina di secondi di attenzione perché devo passare un messaggio ...

