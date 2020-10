Fare l’amore fa bene alla nostra salute: lo dice la scienza (Di lunedì 19 ottobre 2020) Se non volete ammalarvi fate l’amore, e fatelo più che potete, perché è una medicina naturale e molto piacevole. Il sesso è terapeutico e salutare e chi non lo pratica si ammala più facilmente. Anche per quanto riguarda un aspetto così personale ed intimo, bisogna perciò, prestare molta attenzione. Il nostro corpo è sicuramente una … L'articolo Fare l’amore fa bene alla nostra salute: lo dice la scienza proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 19 ottobre 2020) Se non volete ammalarvi fate l’amore, e fatelo più che potete, perché è una medicina naturale e molto piacevole. Il sesso è terapeutico e salutare e chi non lo pratica si ammala più facilmente. Anche per quanto riguarda un aspetto così personale ed intimo, bisogna perciò, prestare molta attenzione. Il nostro corpo è sicuramente una … L'articolol’amore fa: lolaproviene da YesLife.it.

_funzioniamo : RT @signofliam: buongiorno ieri abbiamo visto la 1x08 e claudio ed alice hanno condiviso il letto per fare l’amore vero ???? #LAllieva3 htt… - splatterism : @soulyeoja Si amore ieri era completamente rotto... speriamo si aggiusti fa solo perché non ho voglia di fare l’enn… - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Le Vibrazioni - Per Fare l'Amore - alexandraIopez : non mi hai detto che canzone siamo e adesso non so scordarti, che qualsiasi musica alla radio sembra quella nostra… - rontagnano : DA AGGIUNGERE.CHI VENDE CASSE DA MORTO. DALLE 24. Alle ore 2. SVUOTAMENTO POZZI NERI DALL UNA ALLE TRE. PER FAR… -

Ultime Notizie dalla rete : Fare l’amore Alda D’Eusanio: «70 anni tra tv, politica e amore. Viva grazie a un pappagallo» Corriere della Sera