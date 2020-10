Elisabetta Gregoraci: svelato chi è il suo fidanzato fuori dalla casa (Di lunedì 19 ottobre 2020) Elisabetta Gregoraci: svelato chi è il suo fidanzato fuori dalla casa. In questi giorni si è parlato molto e si sono fatte ipotesi sulla persona che ha Elisabetta fuori dal programma Elisabetta Gregoraci è una delle concorrenti più discusse di questo Grande Fratello Vip. Nella casa è stata subito notata da Pierpaolo Pretelli, l’ex velino … L'articolo Elisabetta Gregoraci: svelato chi è il suo fidanzato fuori dalla casa proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 19 ottobre 2020)chi è il suo. In questi giorni si è parlato molto e si sono fatte ipotesi sulla persona che hadal programmaè una delle concorrenti più discusse di questo Grande Fratello Vip. Nellaè stata subito notata da Pierpaolo Pretelli, l’ex velino … L'articolochi è il suoproviene da YesLife.it.

ansiavera : #GFVIP Dite quello che vi pare ma non potete non ammettere che Elisabetta Gregoraci sia bravissima a truccarsi ?? ?? - ex_smiles : RT @embrassermoncul: elisabetta gregoraci crede che l'aereo di tommaso sia per lei TUTTI VOGLIONO ESATTO NOI cringe #GFVIP - Alyeska_94 : RT @mediohermana: Elisabetta Gregoraci è una persona toxic. Mette sempre se stessa al primo posto, non è mai felice per gli altri anzi trov… - santanaslam : Ad ogni pre puntata l’immancabile siparietto che vede Elisabetta Maria Antonietta Gregoraci attorniata dalle dame d… - Reberebby215 : RT @fvnzioniamo: passa l’aereo per il milione di tommaso e la gregoraci che “io sono già a un milione e due da un po'” e sti gran cazzi eli… -