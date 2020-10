Dpcm e sport, chi si ferma e chi no: ok a campionati nazionali e regionali, stop ai provinciali (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Lo sport di base si fermerà”. Così il premier Conte nella conferenza in cui ha annunciato il nuovo Dpcm ha annunciato lo stop dell’attività sportiva non professionistica. Una frase che ha mandato in confusione anche i vertici dello sport italiano, che hanno faticato ad interpretare le parole del presidente del Consiglio. Per questo il ministro dello sport Vincenzo Spadafora sulla sua pagina facebook ha cercato di chiarire. I punti focali: lo sport dilettantistico si ferma, ma non tutto. Continueranno i campionati a livello nazionale (quindi anche la Serie D), e regionali, ok ai campionati fino alla Seconda Categoria. Si ferma quindi il calcio di ... Leggi su italiasera (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Lodi base si fermerà”. Così il premier Conte nella conferenza in cui ha annunciato il nuovoha annunciato lodell’attivitàiva non professionistica. Una frase che ha mandato in confusione anche i vertici delloitaliano, che hanno faticato ad interpretare le parole del presidente del Consiglio. Per questo il ministro delloVincenzo Spadafora sulla sua pagina facebook ha cercato di chiarire. I punti focali: lodilettantistico si, ma non tutto. Continueranno ia livello nazionale (quindi anche la Serie D), e, ok aifino alla Seconda Categoria. Siquindi il calcio di ...

