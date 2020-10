Cyberpunk 2077 non sarà come GTA: per rubare auto e veicoli bisognerà sviluppare alcune abilità di V (Di lunedì 19 ottobre 2020) Gli sviluppatori di Cyberpunk 2077 confermano che non saremo in grado di rubare auto o altri veicoli se non attraverso un preciso upgrade di V in determinate aree.Cyberpunk 2077 potrebbe essere il gioco più atteso che verrà lanciato il mese prossimo. Ancora più atteso delle console di nuova generazione per alcuni giocatori. Il recente video di Night City Wire ha rivelato alcuni dettagli incredibili sui veicoli di Night City e recentemente abbiamo appreso che impadronirsi di questi veicoli non sarà così facile.In poche parole, Cyberpunk 2077 non è come Grand Theft auto o Watch Dogs, in cui potete rubare qualsiasi ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 19 ottobre 2020) Gli sviluppatori diconfermano che non saremo in grado dio altrise non attraverso un preciso upgrade di V in determinate aree.potrebbe essere il gioco più atteso che verrà lanciato il mese prossimo. Ancora più atteso delle console di nuova generazione per alcuni giocatori. Il recente video di Night City Wire ha rivelato alcuni dettagli incredibili suidi Night City e recentemente abbiamo appreso che impadronirsi di questinon sarà così facile.In poche parole,non èGrand Thefto Watch Dogs, in cui potetequalsiasi ...

