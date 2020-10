Covid, Pavone (Aivec): ‘Le scuole non hanno riaperto in sicurezza. Chiediamo la didattica a distanza’ (Di lunedì 19 ottobre 2020) Pasqualino Pavone, presidente Aivec (Assocoazione Italiana Vittime Emergenza Covid19), è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. Sulle scuole. “Ci sono infezioni nelle scuole che non hanno riaperto in sicurezza. Attendevamo un dpcm che garantisse il diritto alla salute, ci siamo trovati invece di fronte ad un dpcm che lascia aperte le scuole in presenza. A nostro avviso è stata giusta la scelta di De Luca di chiudere le scuole in Campania e attivare la didattica a distanza. I dati attuali non ci consentono ulteriori ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 19 ottobre 2020) Pasqualino, presidente(Assocoazione Italiana Vittime Emergenza19), è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. Sulle. “Ci sono infezioni nelleche nonin. Attendevamo un dpcm che garantisse il diritto alla salute, ci siamo trovati invece di fronte ad un dpcm che lascia aperte lein presenza. A nostro avviso è stata giusta la scelta di De Luca di chiudere lein Campania e attivare laa distanza. I dati attuali non ci consentono ulteriori ...

