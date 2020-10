Coronavirus: in lockdown il circondario di Berchtesgaden, il primo della seconda ondata in Germania (Di lunedì 19 ottobre 2020) Berchtesgaden, in Baviera, e’ il primo circondario della Germania a essere posto in lockdown a causa della seconda ondata di Coronavirus. “Sara’ il protocollo piu’ severo che avremo, non vi e’ altro modo” per far fronte alla situazione, ha dichiarato il primo ministro del Land, Markus Soeder, presidente dell’Unione cristiano-sociale (Csu). I nuovi contagi hanno, infatti, superato la soglia critica dei 50 infetti su 100 mila abitanti in sette giorni. A innescare i nuovi contagi e’ stata probabilmente una delle feste private tenute in violazione delle norme anticontagio. Dalle 14 di domani 20 ottobre, la popolazione potra’ lasciare le proprie ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 19 ottobre 2020), in Baviera, e’ ila essere posto ina causadi. “Sara’ il protocollo piu’ severo che avremo, non vi e’ altro modo” per far fronte alla situazione, ha dichiarato ilministro del Land, Markus Soeder, presidente dell’Unione cristiano-sociale (Csu). I nuovi contagi hanno, infatti, superato la soglia critica dei 50 infetti su 100 mila abitanti in sette giorni. A innescare i nuovi contagi e’ stata probabilmente una delle feste private tenute in violazione delle norme anticontagio. Dalle 14 di domani 20 ottobre, la popolazione potra’ lasciare le proprie ...

