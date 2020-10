Conte, il Dpcm che non piace a nessuno: “devono chiudere queste tre città” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Anche al consigliere del ministro della Salute, Speranza, non piace il Dpcm annunciato ieri dal premier Conte. Ecco perché. ricciardi, Conte,speranza: fonte radio radioSembra che le nuove restrizioni volute dal governo e firmate dal premier Conte non abbiano soddisfatto nessuno. A dire il vero ci sono stati pochi cambiamenti, il presidente del Consiglio ha chiesto più responsabilità da parte di tutti e ha lanciato una sorta di ultimo avviso prima di arrivare a quella decisione estrema che nessuno vorrebbe, a partire da lui: il lockdown totale. Nonostante le paure e le attese, ieri Conte, di fatto, ha solo aggiunto la delega ai sindaci per eventuali coprifuoco locali. Ma il virus non ascolta le conferenze stampa in ... Leggi su chenews (Di lunedì 19 ottobre 2020) Anche al consigliere del ministro della Salute, Speranza, nonilannunciato ieri dal premier. Ecco perché. ricciardi,,speranza: fonte radio radioSembra che le nuove restrizioni volute dal governo e firmate dal premiernon abbiano soddisfatto. A dire il vero ci sono stati pochi cambiamenti, il presidente del Consiglio ha chiesto più responsabilità da parte di tutti e ha lanciato una sorta di ultimo avviso prima di arrivare a quella decisione estrema chevorrebbe, a partire da lui: il lockdown totale. Nonostante le paure e le attese, ieri, di fatto, ha solo aggiunto la delega ai sindaci per eventuali coprifuoco locali. Ma il virus non ascolta le conferenze stampa in ...

