Whirlpool: 13 giorni per salvare lo stabilimento di Napoli (Di domenica 18 ottobre 2020) Napoli, 18 ott – Il 31 ottobre lo stabilimento Whirlpool di Napoli chiuderà i battenti. Questo è ciò che ha annunciato la multinazionale americana lo scorso anno. Le speranze di salvare il sito del capoluogo campano rischiano di essere ridotte al lumicino. Nonostante questo i sindacati di categoria, in concomitanza con il vertice convocato a Roma al ministero, hanno indetto, per il 22 ottobre, una giornata di sciopero in tutti i siti. In attesa delle decisioni che verranno prese giovedì prossimo, cerchiamo di capire perché siamo arrivati a questo punto. Le tappe della crisi Prima di fare un riassunto delle puntate precedenti dobbiamo tenere presente che Whirlpool voleva chiudere il sito partenopeo almeno da due anni. Negli ultimi due anni ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 18 ottobre 2020), 18 ott – Il 31 ottobre lodichiuderà i battenti. Questo è ciò che ha annunciato la multinazionale americana lo scorso anno. Le speranze diil sito del capoluogo campano rischiano di essere ridotte al lumicino. Nonostante questo i sindacati di categoria, in concomitanza con il vertice convocato a Roma al ministero, hanno indetto, per il 22 ottobre, una giornata di sciopero in tutti i siti. In attesa delle decisioni che verranno prese giovedì prossimo, cerchiamo di capire perché siamo arrivati a questo punto. Le tappe della crisi Prima di fare un riassunto delle puntate precedenti dobbiamo tenere presente chevoleva chiudere il sito partenopeo almeno da due anni. Negli ultimi due anni ...

Avv_Nike : RT @IlPrimatoN: L'Italia sta subendo passivamente il processo di deindustrializzazione. Ora siamo a un bivio - IlPrimatoN : L'Italia sta subendo passivamente il processo di deindustrializzazione. Ora siamo a un bivio - CtzMaurizio : RT @CampioneOmaggio: @marcopav10 @CarloCalenda Ne farà 4 nei primi cento giorni da #sindaco: uno per la #ASRoma, uno per la #Lazio, uno per… - Pholey_vn : RT @CampioneOmaggio: @marcopav10 @CarloCalenda Ne farà 4 nei primi cento giorni da #sindaco: uno per la #ASRoma, uno per la #Lazio, uno per… - CampioneOmaggio : @marcopav10 @CarloCalenda Ne farà 4 nei primi cento giorni da #sindaco: uno per la #ASRoma, uno per la #Lazio, uno… -

Ultime Notizie dalla rete : Whirlpool giorni Whirlpool: 13 giorni per salvare lo stabilimento di Napoli Il Primato Nazionale Vertenza Whirlpool, Insinna e Soumahoro a Napoli per portare solidarietà ai lavoratori

Un gesto di vicinanza e di solidarietà che ancora una volta vede insieme Flavio Insinna e Aboubakar Soumahoro, leader del movimento per i diritti dei braccianti. L’attore e presentatore Rai e il sinda ...

Whirlpool Napoli, si avvicina la chiusura e il Governo convoca azienda e sindacati

Il Mise ha convocato per giovedì prossimo 22 ottobre sindacati e azienda al tavolo di confronto aperto da lungo tempo sul sito Whirlpool di Napoli. La riunione, che si terrà in videoconferenza, vedrà ...

Un gesto di vicinanza e di solidarietà che ancora una volta vede insieme Flavio Insinna e Aboubakar Soumahoro, leader del movimento per i diritti dei braccianti. L’attore e presentatore Rai e il sinda ...Il Mise ha convocato per giovedì prossimo 22 ottobre sindacati e azienda al tavolo di confronto aperto da lungo tempo sul sito Whirlpool di Napoli. La riunione, che si terrà in videoconferenza, vedrà ...