Vestiti che si restringono in lavatrice: ecco il rimedio infallibile! (Di domenica 18 ottobre 2020) Vestiti che si restringono in lavatrice: trucchi infallibili per rimediare. Sarà capitato a anche a voi. No, non di avere una musica in testa, come cantava la Mina d’antan, ma di aver rovinato i Vestiti perché avete adoperato male la lavatrice o l’asciugatrice. Niente paura. Ci sono dei trucchi coi quali in una certa misura si può rimediare al danno, anche se dipende dal tessuto. Certo che restringere i capi non è che sia così complicato: basta semplicemente non fare attenzione alle diciture e alle immagini sulle etichette. Capita così di lavare alle temperature sbagliate o di mettere in asciugatrice dei Vestiti che non dovrebbero andarci. Ma una volta che il guaio l’abbiamo combinato, c’è modo di porvi ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 18 ottobre 2020)che siin: trucchi infallibili per rimediare. Sarà capitato a anche a voi. No, non di avere una musica in testa, come cantava la Mina d’antan, ma di aver rovinato iperché avete adoperato male lao l’asciugatrice. Niente paura. Ci sono dei trucchi coi quali in una certa misura si può rimediare al danno, anche se dipende dal tessuto. Certo che restringere i capi non è che sia così complicato: basta semplicemente non fare attenzione alle diciture e alle immagini sulle etichette. Capita così di lavare alle temperature sbagliate o di mettere in asciugatrice deiche non dovrebbero andarci. Ma una volta che il guaio l’abbiamo combinato, c’è modo di porvi ...

