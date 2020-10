Tennis: Andy Murray rinuncia all’ATP di Colonia 2, per lui ancora problemi all’anca (Di domenica 18 ottobre 2020) Andy Murray non sarà di scena all’ATP 250 di Colonia 2. Lo scozzese, dopo lo spagnolo Roberto Bautista Agut (problemi a un gomito), è il secondo a rinunciare al secondo torneo consecutivo nella città tedesca a causa di problemi a quella stessa anca che tanti problemi gli ha dato negli ultimi anni.. Va però detto che, in questo caso, il problema di Murray non appare legato tanto alla zona pelvica, quella che tanto lo ha fatto soffrire e che lo ha costretto a operarsi, quanto piuttosto a un’infiammazione: un infortunio, dunque, di natura muscolare. L’ex numero 1 del mondo e tre volte vincitore Slam (due Wimbledon, uno US Open) vede il suo posto preso dal qualificato austriaco Dennis Novak, che sarà ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020)non sarà di scena all’ATP 250 di2. Lo scozzese, dopo lo spagnolo Roberto Bautista Agut (a un gomito), è il secondo are al secondo torneo consecutivo nella città tedesca a causa dia quella stessa anca che tantigli ha dato negli ultimi anni.. Va però detto che, in questo caso, il problema dinon appare legato tanto alla zona pelvica, quella che tanto lo ha fatto soffrire e che lo ha costretto a operarsi, quanto piuttosto a un’infiammazione: un infortunio, dunque, di natura muscolare. L’ex numero 1 del mondo e tre volte vincitore Slam (due Wimbledon, uno US Open) vede il suo posto preso dal qualificato austriaco Dennis Novak, che sarà ...

